İstanbul'da sular mı kesilecek 2021? Su kesintisi ne zaman olacak? 5 Eylül 2021 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da sular mı kesilecek 2021? Su kesintisi ne zaman olacak? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan sorular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

İSTANBUL'DA SULAR MI KESİLECEK 2021? SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

İSKİ'den yapılan açıklamada 5 Eylül Pazar günü İstanbul'da su kesintisinin olacağının bilgisi verildi. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

5 EYLÜL 2021 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İSKİ, 5 Eylül 2021 Pazar günü yaşanacak su kesinti listesini açıkladı. İşte o ilçeler;

KAĞITHANE

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

BEYOĞLU

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

ŞİŞLİ

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

GAZİOSMANPAŞA

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

EYÜPSULTAN

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

BAYRAMPAŞA

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

SULTANGAZİ

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

ESENLER

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri