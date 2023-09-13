İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantısının üçüncü oturumunda İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 25'lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantısının üçüncü oturumunda İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 25'lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantısının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. İSKİ 2. Olağan Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri konuşuldu. Grupların ortak kararı sonucu yapılan teklifte konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın 62,50 lira olması teklif edildi. Ardından oylamaya geçti. Oylamada İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 25'lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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