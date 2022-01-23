İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandı
Zanlı İstanbul Bayrampaşa'da yolda yürüyen kadınları taciz amacıyla videoya alıyordu. Yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35) Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.