Alkun isminin anlamı nedir, Alkun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ağmur isminin anlamı nedir, Ağmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yeğin isminin anlamı nedir, Yeğin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vecit isminin anlamı nedir, Vecit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tarik isminin anlamı nedir, Tarik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandıNesil isminin anlamı nedir, Nesil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bumin isminin anlamı nedir, Bumin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tokat'ta yolcu otobüsü faciası! Devrilen otobüste 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandıTalip isminin anlamı nedir, Talip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandı

İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandı

Zanlı İstanbul Bayrampaşa'da yolda yürüyen kadınları taciz amacıyla videoya alıyordu. Yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandı

Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S’yi (35) Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da taciz amacıyla kadınların görüntülerini çeken kişi yakalandı

Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT