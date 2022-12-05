İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!

İstanbul'da taksiye binen 29 yaşındaki genç kadın, araç seyir halindeyken camı açtığı için taksicinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

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İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!

E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisinde takside seyir halinde olan Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, camı açtığı için kendisini uyaran taksicinin önce hakaretlerine ardından da yumruklu saldırısına uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken, genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Avrupa Yakası’na geçmek istemeyen taksici tarafından zorla araçtan indirilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı. Kadının yaşadığı olaylarla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!

CAM DAVASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye bindi. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.

İstanbul'da taksici dehşeti! Küçücük meseleden tartışma yaratan taksici, genç kadına saldırdı!

KAYIT ALINDIĞINI GÖRÜNCE KADINA SALDIRDI

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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