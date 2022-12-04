İstanbul'da taksici eylemi! Uzun kuyruklar oluşturup İBB binasına gittiler: "Bizi bu hale getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur"

İstanbul'da çalışan bir grup taksici gece saatlerinde bir araya gelerek kendilerine yapılan haksızlıklardan dolayı İBB binasının önüne giderek eylem gerçekleştirdiler.

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İstanbul'da taksici eylemi! Uzun kuyruklar oluşturup İBB binasına gittiler: "Bizi bu hale getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur"

İstanbul’da bir grup taksici bir araya gelerek, son zamanlarda taksicilere yönelik artan kötü izlenimi ve şartları protesto etti. Şişli’de toplanan taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne kadar konvoy yaptı. İBB önünde basın açıklaması yapan taksiciler, ardından dağıldı.

BELEDİYE BİNASINA KONVOY OLUŞTURDULAR

Saat 00.00’da Şişli’de toplanan taksiciler Mecidiyeköy’den, Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne kadar kornalara basarak konvoy oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler son dönemde çok haksızlığa uğradıklarını ifade ederek, protesto eylemi gerçekleştirdiler.

İstanbul'da taksici eylemi! Uzun kuyruklar oluşturup İBB binasına gittiler: "Bizi bu hale getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur"

"SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Taksicilerin son dönemde çok fazla haksızlığa uğradığını savunan Ufuk Çarpar, “Ben bazen kendi arabamla şahsi olarak kapatıyorum levhamı, taksi levhamı, çocuğumla beraber geziyorum. Beni almadın diye 153’ü arayıp şikayet et. Ya bu nedir? Biz zaten yolcu alacağımız zaman araç sağdan gider, yolcu elini kaldırdığı zaman araca biner. En sol şeride atlayıp da aracın üzerine çıkmak nedir? En sol şeride atlayıp polisin arabayı alması nedir? Biz bunlardan şikayetçiyiz. Buna kim eğer bir çare olacaksa o gelsin onunla konuşalım. Artık yeter. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz. İnsanları da düşünüyoruz. Biz yolları kapatmadan araçları sağa çekip size burada açıklama yapıyoruz. Biz hepimiz evimize rızık götürüyoruz. Kimse burada yanlış adam değil. Sabıkalı adam yok zaten burada. Alırken sabıka kaydı, idrarı, efendime söyleyeyim osu busu, alkol içen adam bile bu işi yapamıyor” şeklinde konuştu.

İstanbul'da taksici eylemi! Uzun kuyruklar oluşturup İBB binasına gittiler: "Bizi bu hale getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur"

"BİZİ BU HALE GETİREN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Yaşadıkları sorunları dile getiren taksici İsmet Sarı, “Yeri geliyor, büyükşehir belediyesi bizi 3 defa idrar testine gönderiyor. AMATEM'de 600 lira olmuş. 3 defa gönderdiğinde bin 800 lira para yapıyor. Başka yerde yaptıramıyoruz. Tipini beğenmediğimiz, gaspa uğrayacağımız diye müşteri almadığımız zaman arabalarımız bağlanıyor. Bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor. Biz ne sağa çekip yemek yiyebiliyoruz. Ne tuvalet lavabo ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Ama almadığımız yolcular hakkında İmamoğlu beyefendi '153’ü ara şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün bizi çağırıyorlar, bir hafta ruhsatı askıya aldık. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur” diye konuştu.

Protesto eylemini gerçekleştiren taksici grup kornalara basarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

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