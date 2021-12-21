İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yerli taksi bulma uygulaması için oda bünyesinde iştirak şirketi kurduklarını ifade ederek; yerli ve milli uygulamanın yazılımının hazır olduğunu belirtti.

"Bugün burada kendi öz malınız olan aplikasyonun tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı olsun." diyerek konuşmasını sürdüren Aksu, söz konusu mobil uygulamanın taksi sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturacağını söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAKSİM, taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyecekleri 'TAKSİM Sürücü' aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolcuların da 'TAKSİM' uygulamasıyla en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. Uygulama, çevrenizdeki en yakın müsait sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme, bulunulan yere ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme, taksinin gelme süresini görebilme imkanı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz. Sistem aşağıdaki kriterleri baz alarak, size en uygun taksiyi yönlendirir. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılır. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik verilir. Yolcu, karşı tarafa gidiyor ise karşının taksilerine öncelik verilir. Yakınlarda durakta bekleyen taksilere öncelik verilir."

YOLCULAR SÜRÜCÜLERİ, SÜRÜCÜLER DE YOLCULARI DEĞERLENDİREBİLECEK

Uygulamada, yolculuk tamamlandığında yolcuların sürücüleri, sürücülerin de yolcuları değerlendirme imkanına sahip olduğunu aktaran Aksu, sisteme dahil olan taksi sürücülerine Lisanslı Elektronik Para kuruluşu sisteminde yer alan Taksim Ön Ödemeli kart verileceğini, sürücülerin kazançlarının ertesi gün kartlarına yükleneceğini sözlerine ekledi.