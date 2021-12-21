2022 Ege Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103490365İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldıİt Elli ne demek, TDK'ya göre İt Elli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ordu yarın okullar tatil mi? | Ordu kar tatili açıklaması 22 Aralık 2021 ÇarşambaDiyarbakır yarın okullar tatil mi? | Diyarbakır kar tatili açıklaması 22 Aralık 2021 Çarşamba2022 Balıkesir Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 101510205Karabük yarın okullar tatil mi? | Karabük kar tatili açıklaması 22 Aralık 2021 Çarşamba22 Aralık okullar tatil mi? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 22 Aralık 2021 ÇarşambaSon dakika | Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi! İşte 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Aralık 2021 Salı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldı

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yerli taksi bulma uygulaması 'TAKSİM' ile ilgili konuştu. Yeşilköy'deki Wow Hotel'de düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Aksu, yönetimleri süresince yaptıkları hizmetlere ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yerli taksi bulma uygulaması için oda bünyesinde iştirak şirketi kurduklarını ifade ederek; yerli ve milli uygulamanın yazılımının hazır olduğunu belirtti.

"Bugün burada kendi öz malınız olan aplikasyonun tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı olsun." diyerek konuşmasını sürdüren Aksu, söz konusu mobil uygulamanın taksi sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturacağını söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAKSİM, taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyecekleri 'TAKSİM Sürücü' aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolcuların da 'TAKSİM' uygulamasıyla en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. Uygulama, çevrenizdeki en yakın müsait sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme, bulunulan yere ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme, taksinin gelme süresini görebilme imkanı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz. Sistem aşağıdaki kriterleri baz alarak, size en uygun taksiyi yönlendirir. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılır. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik verilir. Yolcu, karşı tarafa gidiyor ise karşının taksilerine öncelik verilir. Yakınlarda durakta bekleyen taksilere öncelik verilir."

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldı

YOLCULAR SÜRÜCÜLERİ, SÜRÜCÜLER DE YOLCULARI  DEĞERLENDİREBİLECEK

Uygulamada, yolculuk tamamlandığında yolcuların sürücüleri, sürücülerin de yolcuları değerlendirme imkanına sahip olduğunu aktaran Aksu, sisteme dahil olan taksi sürücülerine Lisanslı Elektronik Para kuruluşu sisteminde yer alan Taksim Ön Ödemeli kart verileceğini, sürücülerin kazançlarının ertesi gün kartlarına yükleneceğini sözlerine ekledi. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT