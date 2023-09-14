İstanbul’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak, cep telefonundan ulaştıkları şahısları 10 milyon TL dolandıran 9 kişilik şebeke İstanbul düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Operasyonunun detayları ortaya çıkarken, kurbanlarının çocuğunun yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Öte yandan dolandırıcılara inananların parayı teslim ettikleri anlar kameraya yansıdı.

İstanbul ve Balıkesir'de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bakırköy'de düzenlendikleri operasyonla Eren K.(29), Şükrü Ö.(30), Vedat Yahya G.(36), Ömer C.(37), Mazlum Y.(29), Mehmet K.(44), Fırat F.(31), Akın G.(30), Nurettin Y.'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 252 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Eren K., Şükrü Ö. (30), Ömer C., Mazlum Y., Mehmet K. ve Nurettin Y. mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Vedat Yahya G., Fırat F. ve Akın G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Dolandırıcılar 31 Ağustos'ta Bayrampaşa'da yaşayan yabancı uyruklu M.A.J.'yi arayarak kendisini polis savcı alarak tanıtan hakkında terörden soruşturması olduğunu ve paraların güvende olması gerektiğini söyleyerek kandırdı. Gelen telefona inanan M.A.J, 1.5 milyon nakit parayı bir poşete koyarak dolandırıcılara elden teslim etti.

6 Eylül'de Beylikdüzü'nde gerçekleşen başka bir olayda ise yine yabancı uyruklu A.M.I'yı arayan bir dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtarak aynı yöntemle kurbanını kandırdı. Dolandırıcılara inanan A.M.I., 300 bin doları bir çantaya koyup kapıya gelen şahsa teslim etti.

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Kadıköy'de 11 Eylül günü meydana gelen başka bir olayda ise Kadıköy'de yaşayan yabancı uyruklu L.B.M.'yi arayarak kendisini savcı olarak tanıtarak adının teröre karıştığı söyledi. Talimatlara uyan L.B.M evdeki 500 bin lirayı dolandırıcılara teslim etti.

Dolandırıcılar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan İ.K.'yi arayıp adını teröre karıştığını söyleyerek kandırdı. İ.K dolandırıcılar yönlendirmesi ile 132 bin 500 TL'yi banka hesaplarına yatırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)