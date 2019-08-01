İstanbul’da Temmuz ayında perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar ise yüzde 0,52 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz 2019 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da 2019 yılı Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar ise yüzde 0,52 oranında arttı.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Temmuz ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,94, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 23,06 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,08, toptan fiyatlar ise yüzde 18,84 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Temmuz 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; Ev Eşyası harcamalarında yüzde 2,46, Konut harcamalarında yüzde 1,29, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1,07, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,45 ve Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,19 artış, Giyim harcamalarında yüzde - 4,85 ve Gıda harcamalarında yüzde -0,36 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Temmuz 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji maddeleri grubunda yüzde 4,55, Kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,91, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,82, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,88, Mensucat grubunda yüzde 0,61 artış, madenler grubunda yüzde 5,90, Gıda maddeleri grubunda yüzde 0,44 azalış görüldü.

Kaynak: İHA