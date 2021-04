İstanbul'da tenis heyecanı! 19-25 Nisan'da düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve turnuva direktörü Özgür Ergüden katıldı.

Toplantıda konuşan Cengiz Durmuş, TTF olarak turnuvanın ikincisini düzenlediklerini hatırlatarak "Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla harika bir tesise kavuşmuştuk. Türkiye'nin her yerinde herkesin tenis oynaması adına birçok proje yapıyoruz ve çok iyi gidiyor. Ülkemizin yetenekleri, her gün biraz daha keşfedilir duruma geldi. Bu turnuvalar sayesinde Türkiye'nin her noktasında yeteneklerini sergileyen çocuklarımızın, böylesi bir tenis merkezine gelip şampiyonluk yaşayabileceği konusunda umudu yeşeriyor. Geçmişte olduğu gibi dünyanın en iyi sporcuları ülkemize gelerek ev sahipliğimizden, organizasyonun ve ülkemizin güzelliğinden bahsediyor." şeklinde konuştu.

Milli sporcular Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın da çalıştırıcılığını yapan Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner'in hayatını kaybetmesiyle derin üzüntü yaşadıklarını aktaran Cengiz Durmuş, tenis merkezindeki kortlardan birine Üner'in adını vermeyi düşündüklerini de ifade etti.

"SPOR GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIM"

Spora yapılan yatırımın sağlığa, geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında önemli iş birlikleri yapılıyor. Türkiye, gelecek yıllarda bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. İstanbul Tenis Merkezi'nin İstanbul'a kazandırılmasında Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanı ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım. Tesis, teknoloji altyapısıyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek durumdadır. İstanbul'a yakışır bu tenis tesisimiz, uluslararası alanda iyi sporcuların yetişmesine etken olacaktır. Ülkemizin spora tutkusundan faydalanarak pandemi kurallarına uyarak turnuvayı organize edeceğiz." yorumunu yaptı.

"EN BÜYÜK TENİS ETKİNLİĞİ"

Turnuvanın Türkiye'de düzenlenen en büyük tenis etkinliği olduğunu belirten Özgür Ergüden de "Tenis, pandeminin sosyal hayatı esir aldığı bu dönemde uzaktan da olsa insanları kaynaştıran en önemli etken olmuştur. Kadın tenisinin en üst seviyedeki ve çıkış yapan sporcuları kortlara çıkacak. Burada yer alacak tenisçileri kısa sürede büyük turnuvalarda zirveye oynarken göreceğiz. Turnuva boyunca tenis dünyasının gözü burada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak kortta oynanacak 235 bin 238 dolar para ödüllü kadınlar tenis turnuvasını, geçen yıl teklerde Rumen Patricia Maria Tig, çiftlerde ise Şilili Alexa Guarachi ile ABD'li Desirae Krawczyk ikilisi kazanmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı