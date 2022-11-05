İstanbul'da terör örgütü propagandası: HDP ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi’de önceki gün ve dün 8 kişilik bir grup, izinsiz olarak Pazar günü düzenlenecek olan eylem için vatandaşlara bildiri dağıtmaya başladı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sokaklarda, “Polis bizi engelliyor, barikatlar kaldırılsın, hareketimiz engellenemez" ifadeleriyle vatandaşları provoke etmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandası yapılması üzerine çok sayıda vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu.

3 KİŞİ HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyeti Z.A., S.İ., F.Ç., İ.Y., M.D., Z.İ., M.Ş., M.K. olduğu tespit ettiği şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan, Z.İ., S.İ. ve F.Ç.'nin HDP ilçe başkanı oldukları ortaya çıktı.

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ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyete götürülen 8 şahsa, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.