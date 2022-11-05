İstanbul'da terör örgütü propagandası: HDP ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Pazar günü izinsiz düzenleyecekleri eylem için vatandaşlara terör örgütü propagandası yaparak bildiri dağıtan 8 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan üçünün HDP İlçe Başkanı olduğu oraya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul'da terör örgütü propagandası: HDP ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi’de önceki gün ve dün 8 kişilik bir grup, izinsiz olarak Pazar günü düzenlenecek olan eylem için vatandaşlara bildiri dağıtmaya başladı.

İstanbul'da terör örgütü propagandası: HDP ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sokaklarda, “Polis bizi engelliyor, barikatlar kaldırılsın, hareketimiz engellenemez" ifadeleriyle vatandaşları provoke etmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandası yapılması üzerine çok sayıda vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul'da terör örgütü propagandası: HDP ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı

3 KİŞİ HDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyeti Z.A., S.İ., F.Ç., İ.Y., M.D., Z.İ., M.Ş., M.K. olduğu tespit ettiği şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan, Z.İ., S.İ. ve F.Ç.'nin HDP ilçe başkanı oldukları ortaya çıktı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyete götürülen 8 şahsa, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

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