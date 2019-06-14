İstanbul’da TOKİ’nin sosyal konut kurası 26 Haziran’da başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "50 bin sosyal konut projesinde 15 bin 125 konutun kura çekimi yapıldı. İstanbul için 6 bin 300 konutun kurası 26 Haziran'da başlıyor" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde gelinen süreç (İhaleler, kuralar), Millet Bahçeleri, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkıları ve gelecek dönemdeki hedeflere ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

"TOKİ sadece sosyal konut yapacak"

TOKİ'nin sosyal konuta ağırlık vereceğini kaydeden Bulut, "TOKİ olarak artık sosyal konut dışında bir konut üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Bu doğrultuda biz adımlarımızı başlattık. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 50 bin sosyal konut bu mantıkla ortaya çıkmış bir proje. Bu projenin 50 bin gibi önemli bir rakamla başlatılmış olmasının bir başka sebebi de TOKİ'nin özellikle yatay mimari mahalle kültürü doğayla bütünleşen insanların birbiriyle kaynaşabildiği mahalle arkadaşlığı yapabildiği projeler üretmek maksadıyla ortaya çıktı. 2023 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı sosyal konutta 250 bin bu hedef doğrultusunda biz çalışmalarımızı başlattık. Bundan sonraki süreçte bütün projelerimiz bu konseptte devam edecek. 50 bin konut projesinin kuralarını 19 Nisan itibariyle tamamladık ve 19 Nisan itibariyle bunların kura işlemlerine başladık. Kura çekimleri 19 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Bugün itibariyle 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları da başlama aşamasına gelmiş durumda. 8 projede bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. Dolayısıyla 15 bin üzerinde bir konutun kurasını çekmiş bulunuyoruz. 12 binin üzerindeki bir rakamın da ihale sürecini başlatmış ya da inşa aşamasına gelmiş durumdayız. En çok başvurunun alındığı il İstanbul. İstanbul'da 26 Haziran'da kura başlıyor. Temmuz'un ilk haftasında tamamlanıyor. Ağırlıklı olarak 4 bin konutun üzerinde Kayabaşı, Tuzla Hoşdere, Ayazma ve Silivri de olmak üzere 6 bin 300 konut kurası çekilecek. İstanbul özelinde başvuru sayısının fazla olması nedeniyle bu kurayı çekeceğiz. İstanbul'da yeni sosyal konut projelerinin de hayata geçirilmesini istiyoruz. Dolayısıyla sosyal konut uygulamasına İstanbul'da ağırlık vereceğiz" dedi.

2019 yılında 32 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi hazırlandı

TOKİ olarak 146 bin konutun kentsel dönüşüm ihalesinin tamamlandığını dile getiren Bulut, "Kentsel dönüşümde TOKİ olarak 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik. 80 binin üzerinde de konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslime ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın her yıl 300 bin kentsel dönüşüm konutunu dönüştürmesi söz konusu bunun da 30 ile 40 binini de TOKİ tarafından yapılması isteniyor. Bu çalışmaya uygun olarak biz de çalışmalarımız tamamladık. 2019 yılı içerisinde 32 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Bu kasamda İstanbul ile ilgili 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunların ağırlıklı bölümü Esenler, Gaziosmapaşa, Üsküdar, Kağıthane gibi yerlerde. Uzunca bir süre Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilmeyen ya da süreci uzayan projeler vardı. Bu projeleri hayata geçirmek için biz bakanımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Gaziosmanpaşa'da 4 bin 400'ün üzerinde konutu projelendirdik. İhale aşamasına geldi. Esenler'de 60 binlik bir konut alanımız mevcut bunun da ilk etapta 2019 yılı için 5 bin konutunu hayata geçireceğiz. İstanbul genelinde 2010 yılında 14 binin üzerinde bir kentsel dönüşüm söz konusu bunun da 2 bine yakınını ihale etmiş bulunuyoruz. 1700 konutun da projeleri tamamlanmış ve ihale aşamasına gelmiş durumda. Kentsel dönüşümde önceliğimiz yerinde dönüşüm, gönüllü dönüşüm vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlamayacağız" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de çöken binanın olduğu bölgede 685 konut için proje hazırlandı

Kağıthane'de toprak kayması sonucu çöken ve çevrede bulunan diğer binalarda da hasar oluşan bölge için projenin hızla hazırlandığını belirten Bulut, "Kağıthane'de çok iyi bilinen toprak kayması sonucunda uzunca bir süre yapılamayan bir kentsel dönüşümün kazı çalışmalarından kaynaklanan bir binanın çökmesi söz konusu olmuştu. Biz sahaya gittik ve kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık. Kağıthane bölgesinde de 685 konutun projesini hazırladık. Yerinde dönüşümü esas alarak burada ki projeyi de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

65 millet bahçesi projesi

Türkiye genelinde 65 İstanbul genelinde de 13 millet bahçesi projesinin olduğunu ve İstanbul'da bu projeler tamamlandığında 12 milyon metrekarelik bir yeşil alanın olacağını vurgulayan Bulut, "Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projemiz var bu projelerden şu anda 13'ünün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanımızın her ile bir millet bahçesi kapsamında önümüzdeki süreçte bu hedefi de tutturacağız. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesinin de bitirilmesini hedefliyoruz. Millet bahçeleri bakımında İstanbul'a da biraz öncelik verdik. Şu anda İstanbul'da 13 millet bahçesi sadece TOKİ'nin gündeminde. Şu anda sadece TOKİ'nin gündeminde 12 milyon metrekarelik bir millet bahçesi söz konusu" dedi.

Yapılacak olan 50 bin sosyal konut için 318 bin başvurunun yapıldığını ve şu ana kadar 15 bininin kurasının çekildiğini belirten Bulut, 12 bin konutun ise inşaat ve ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde konsept hazır

Atatürk Havalimanına yapılacak olan millet bahçesinin projesiyle de ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Bulut, "Şu anda proje ve konseptimiz hazır durumda" dedi.

Millet bahçeleri acil toplanma noktası olarak da kullanılacak

Millet bahçelerinin olası bir afet durumlarında acil toplanma noktaları olarak da kullanılacağını belirten Bulut, "Millet bahçeleri olası bir afet durumunda oranın bir toplanma merkezi haline gelmesi ve hatta orada ihtiyaçlarının karşılanabileceği günlük kullanımda millet bahçesinin içerisinde böyle kriz anlarında işlevsellik kazandırılması için AFAD ile görüşme yapıyoruz. Olası bir kriz durumunda millet bahçeleri toplanma merkezi olarak kullanılacak. Askeri alanlar şehirlerin içerisinde kalmış değerli alanlardır. Bunların Beşiktaş'ta olanı millet bahçesi olarak tasarlanıyor. Esenler'deki 1 milyon 800 bin metrekare yine millet bahçesi olarak kalacak" dedi.

Esenyurt'ta bulunan konut mağdurlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunun Ömer Bulut, "Esenyurt'ta durumun tespitiyle ilgili iyi bir analiz yapmak lazım. Çünkü bunların bazılarında inşaatlar devam etmekte sadece biraz mali durumlardan dolayı müteahhitler duraklamak zorunda kalmışlar. Bundan sonra da kentsel dönüşüme girecek olan firmaların mali ve teknik kriterleri ile ilgili bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Esenyurt'ta bakanımız bütün projeleri tek tek ele alalım hangi proje hangi sebeplerden dolayı tıkanmış bunlara tek tek bakalım. Hangisine şu anda elimizde yasal durumlarla müdahale ederek vatandaşımızın şu anda bulunan mağduriyetini ortadan kaldırabilecek durumlar varsa hemen onları yere getirelim. Yoksa kanuni düzenleme gerekiyorsa bunu yapalım dedi" diye konuştu.

Kaynak: İHA