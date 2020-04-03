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  3. İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA




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