İstanbul'da toplu taşıma araçlarının yaş sınırları yükseltildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşımda kullanılan minibüs, taksi ve taksi dolmuşların yaş sınırlarını yükseltti.

UKOME'nin ilgili kararında, "Toplu ulaşımda kullanllan taşıtlarm ekonomik ömürlerinin sonuna kadar kullanılması, mevcut taşımacıların ekonomik gelişmelerden en az şekilde etkilenmesi amacıyla" toplu ulaşımda kullanılan taşıt yaş sınırlarının yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Buna göre;

- 10 yıl olan minibüslerin yaş sınırları 12 yıla,

- 8 yıl olan taksi dolmuşların 10 yıla,

- 5 yıl olan sarı veya bordo renkli taksiler 6 yıla,

- 8 yıl olan turkuaz ve siyah renkli olan taksiler ise 9 yıla çıkartıldı.

Taşıtların yaş sınırlarına taşıtların hibrit olması durumunda ilave 1, yüzde 100 elektrik motorlu olması durumunda ise ilave 2 yaş eklenilmesi kararı da alındı.

Taşıtlarda yıpranma fazla olursa neler yapılacak

Taşımacılık faaliyetleri esnasında taşıtlardaki yıpranmanın fazla olması ve vatandaşların ALO 153 Beyaz Masa'ya konu hakkında sıklıkla başvurması nedeniyle taşıtların yaş sınırı uygun olsa dahi toplu ulaşım aracı olarak kullanılması konusunda karar vermek üzere Taşıt Uygunluk Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

UKOME, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, İSTESOB, TŞOF temsilcilerinden oluşacak bir alt komisyonun kurulmasına, komisyonun vereceği karar doğrultusunda araçlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmesinin koşul, süre ve diğer hususların belirlenmesi kararı aldı. (Fotoğraflı)

DHA