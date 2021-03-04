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  3. İstanbul'da toplu taşımada uygulanan yaş kısıtlaması kalktı

İstanbul'da toplu taşımada uygulanan yaş kısıtlaması kalktı

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uzun süredir uygulanmakta olan toplu taşıma yasağı kalktı.

İstanbul'da toplu taşımada uygulanan yaş kısıtlaması kalktı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin arasında 65 yaş üstünün ve 20 yaş altının toplu taşımaya binme yasağı yer alıyordu. Bu yasak ile ilgili bir gelişme yaşandı. İstanbul'da artık 65 yaş üzerine ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşımaya binme yasağı kalktı. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin yaptığı habere göre, yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

İstanbul'da toplu taşımada uygulanan yaş kısıtlaması kalktı

Yüksek risk grubunda olan İstanbul'da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalktı. Kısıtlama, çok yüksek risk grubundaki şehirlerde devam ediyor.

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