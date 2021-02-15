İstanbul'da toplu ulaşım tedbirine eğitim arası: Artık sadece 12 yaş altına yasak!
İstanbul'da, risk grubunda yer aldıkları gerekçesiyle toplu taşıma araçlarının yasaklandığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeli haber geldi. Valilik ve belediyenin ortak görüşmeleri sonucu alınan karar kapsamında, 20 yaşın altı ancak 12 yaşın üzerindeki kişilerin de toplu taşıma aracı kullanmasına izin verilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını bütün ülkeleri yeni önlemler almaya zorlarken Türkiye'de de riskli grup olarak nitelendirilen ve ölüm oranları en yüksek olan 65 yaş üstü ile bulaştıma riski yüksek 20 yaş altının birçok kentte toplu ulaşım arçalarını kullanması yasaklandı.
12 - 20 YAŞ ARASINA SERBEST
Megakent İstanbul'da da uygulanan bu yasak, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte endişelere yol açarken yapılan yeni düzenleme kapsamında 20 - 12 yaş arası kişilerin yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı.
SINAV ÖĞRENCİLERİ VE SPORCU GENÇLER İÇİN
İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan görüşmelerde, toplu taşıma yasağının 12 yaş altı ile 65 yaş üzerine uygulanmasına karar verildi. Yasağın 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler düşünülerek esnetildiği öğrenildi.