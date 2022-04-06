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  3. İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından Marmaray'ın tam parkur ücreti 12,12 TL'den 16,97 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısını Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

ULAŞIMA YAPILAN ZAM YÜZDE 76'YA ULAŞTI

En son Ocak ayında yapılan yüzde 36 oranındaki zamla birlikte İstanbul'da ulaşıma yapılan zam son 4 ayda yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

TAM PARKUR ÜCRETİ 17 TL'YE DAYANDI

Söz konusu zamla birlikte Asya ve Avrupa kıtası arasında köprü görevi gören ve her gün milyonlarca insanın kullandığı Marmaray'ın ücreti de zamlandı. 

Söz konusu zammın ardından Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e,

8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e,

15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a,

22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e,

29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e,

36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandı

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{TITLE_STRIP}Son dakika |Milyonları ilgilendiren haber: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi! Cepler alev alacak

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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