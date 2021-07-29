İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyatlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıs Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi.

İBB'nin toplu taşımaya 2,3 milyar TL sübvansiyonu olduğunu belirten İmamoğlu, bu rakamın bütçenin yüzde 8'ine denk geldiğini aktardı. İmamoğlu, ayrıca zamları her yıl temmuz ayında yapmak istediklerini kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, en son aralık ayında zam aldıklarını belirterek, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel ise toplu ulaşımın sübvanse edilmesinin önemine değinerek, yüksek zam yapılmasının vatandaşları bireysel araçlara yönelteceğini ve trafiği artıracağını belirtti. Yücel, zam tekliflerinin yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu.

TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi.

2020'DE TOPLU ULAŞIMA GELEN ZAMLAR

Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

YÜZDE 15'LİK ZAMLA SON FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.