Yeni haftanın ilk gününde İstanbullular trafik çilesi yaşıyor. İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre İstanbul'da saat 16.09 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla birlikte ise yoğunluğun yağmur yağışının da etkisiyle daha da artması bekleniyor. İstanbul’un birçok alanı kırmızı renge büründü. Yaşanan yoğunluk sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI |ANADOLU YAKASI TRAFİK DURUMU

İstanbul'da sat 16.09 itibariyle, yüzde 78'e ulaşan trafik yoğunluğu yüzde 2 oranında azalarak yüzde 76 oldu. Trafikteki durumu takip etmek için tıklayınız.