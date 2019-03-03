İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de hafif ticari aracın İETT durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ayhan Kaya idaresindeki 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde ilerlerken İETT durağına çarptı. Sürücü Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaya'nın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA