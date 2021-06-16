Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da trafik kilit!
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakası bugün sağanak yağışla güne başladı. Yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.40 itibarıyla yüzde 60'ın üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisi devam ediyor. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağış uzun araç kuyruğuna yol açtı. Anadolu yakasında trafik kilit olmuş durumda.