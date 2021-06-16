Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da trafik kilit!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisi devam ediyor. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağış uzun araç kuyruğuna yol açtı. Anadolu yakasında trafik kilit olmuş durumda.