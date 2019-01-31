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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.00'de yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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