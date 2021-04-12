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  3. İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yarın da böyle olması halinde iftira yetişmek zor

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yarın da böyle olması halinde iftira yetişmek zor

Mesai saatinin sona ermesinin ardından ve Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'lere yükseldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yarın da böyle olması halinde iftira yetişmek zor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de sürüyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E KADAR YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan trafik yoğunluğu haritasına göre, şehirde trafik yüzde 74'lere kadar yükseldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yarın da böyle olması halinde iftira yetişmek zor

Berkem Temizel
Gece Editörü
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