İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafiğin yüzde 70'in üzerine çıktığı görüldü.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan güneşli havanın ardından bugün kent yağmura teslim oldu. Yağışın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 70'in üzerine çıktığı görüldü.

Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İHA