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İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı!

İstanbul Fatih'te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı!

 Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. (İHA)

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