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  3. İstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

İstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş tramvay hattında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir arıza meydana geldi. İşlerine ve okullarına gitmek isteyen onlarca vatandaş, duraklarda mağdur olurken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıyan o anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde tramvay hattında yaşanan arıza kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı. okullarına ve iş yerlerine gitmek isteyenler Zeytinburnu'nda yaşanan Bağcılar-Kabataş tramvay hattındaki sıkıntı yüzünden duraklarda yoğunluk oluşturdu. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Pandemi süreci devam ederken,  okullarında eğitim faaliyetlerine başlamış öğrenciler ve sabahları işlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Zeytinburnu durağında bu sabah tramvay arızası sonucu duraklarda uzun bir süre bekledi.

 İstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti 

DURUM, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan arıza sonrası durakta kalabalık oluşturanlar, bu duruma tepki gösterirken o anları ise fotoğraflar ve videolarla sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çektiİstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

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