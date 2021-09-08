 İstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti 

İstanbul'da bu sabah saatlerinde tramvay hattında yaşanan arıza kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı. okullarına ve iş yerlerine gitmek isteyenler Zeytinburnu'nda yaşanan Bağcılar-Kabataş tramvay hattındaki sıkıntı yüzünden duraklarda yoğunluk oluşturdu. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Pandemi süreci devam ederken, okullarında eğitim faaliyetlerine başlamış öğrenciler ve sabahları işlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Zeytinburnu durağında bu sabah tramvay arızası sonucu duraklarda uzun bir süre bekledi.

DURUM, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan arıza sonrası durakta kalabalık oluşturanlar, bu duruma tepki gösterirken o anları ise fotoğraflar ve videolarla sosyal medyadan paylaştı.