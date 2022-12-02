İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!

Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti.

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İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!

Seyrantepe'de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti. Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!

KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikçilik yapan 25 yaşındaki Deniz Berber, akşam saatlerinde kız arkadaşı Sevda A.'yı cep telefonuyla arayarak helallik istedi. Ardından 06 CJY 580 plakalı otomobiline binen genç, arkadaşlarıyla her zaman buluştuğu sokağa giderek bir süre bekledi. Berber, ardından yanındaki silahla aracın içerisinde kendini başından vurdu. Olay yerine gelen arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berber'in üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri aracın etrafına güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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