Vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Diriliş Ertuğrul'un Artuk Bey'i Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı...Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü! Vatandaşlar "İzahı olmayan şeyin mizahı olur" deyip, İmamoğlu'nun sesini kullanarak bakın ne yaptılar!Savcı Sayan, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: İstanbul’a 20 cm kar yağdı, herkes afet diyor, kimse beceriksizlik demiyorAcun Ilıcalı Allahyar ve Pesic'ten sonra Galatasaraylı Ryan Babel'i de gündemine aldı!İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022?İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı?İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika |İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Üniversiteler 31 Ocak'a kadar tatil edildi, kamu çalışanları izinli olacakGelinim Mutfakta 25 Ocak 2022 Salı puan durumu | 25 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Konuşanlar programında bir rezalet daha! Normalmiş gibi utanmadan anlattılar! Sosyal medyada tepki yağdı! "Bunlar nasıl hayatlar?"
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022?

İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022?

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama, İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022? sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022?

İstanbul Valiliği'nden olumsuz hava koşullarına dair alınan kararlar belli oldu. Peki, İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022? Haberimizde, üniversitede eğitim gören öğrencilerin merak ettiği "tatil" sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022? sorularının yanıtları...

İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler kapanır mı 2022?

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2022?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL 2022?

İstanbul Valiliği'nin kararına göre; İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar eğitime ara verecek. 

İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler kapanır mı 2022?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

"İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman  kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. 

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT