İstanbul Valiliği'nden olumsuz hava koşullarına dair alınan kararlar belli oldu. Peki, İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022? Haberimizde, üniversitede eğitim gören öğrencilerin merak ettiği "tatil" sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler ne zamana kadar tatil 2022? sorularının yanıtları...

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2022?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL 2022?

İstanbul Valiliği'nin kararına göre; İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar eğitime ara verecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

"İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."