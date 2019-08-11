İstanbul'da uyarılara rağmen kurbanlarını açık alanlarda kestiler
KURBAN Bayramının ilk gününde, yapılan tüm uyarılara rağmen açık alanlarda kurban kesimleri yapıldı.
KURBAN Bayramının ilk gününde, yapılan tüm uyarılara rağmen açık alanlarda kurban kesimleri yapıldı. Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de boş bir alanda vatandaşlar yol kenarlarında satılan kurbanlıklarını aldıktan sonra 15-20 metre uzaklıkta, sağlıksız koşullarda kurbanlarını kestiler. Kurban kesimi gün boyu devam etti.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT