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  3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheliyi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da önceki gün sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en alt katı idi. Diğer bir adres ise Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina idi. Baskın yapılan adrese özel harekat polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

İstanbul genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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