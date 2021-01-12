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  3. İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!

İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!

İstanbul Şişli'de 18 yaşından küçük bir çocuğa uyuşturucu verdikten sonra cinsel istismarda bulunan ve o anları fotoğraflayıp şantaj yapan Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından 4 ayrı suçtan hakkında işlem başlatılan sapık adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!

Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana gelen olayda, saat 00.30 sıralarında karakola giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu madde verdiğini söyledi. Sapığın ayrıca silahlı olduğunu söyleyen ağabey Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. 

İhbar üzerinde çalışma başlatan Kağıthane polisi, depoya operasyon düzenleyerek Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakaladı. Depoda yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara da el geçirildi.

TECAVÜZ EDERKEN FOTOĞRAFLAR ÇEKİP ŞANTAJ YAPMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Ghosuddin'in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı. Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlarından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da uyuşturucu verdiği çocuğa şantajla tecavüz eden sapık yakalandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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