İstanbul'da uyuz alarmı, bir okul tatil edildi

İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Meslek Yüksekokulu, okulda eğitim gören bazı öğrencilerde uyuz hastalığı nedeniyle 10 gün eğitime ara verdi.

Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafında alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüsü boşaltıp ilaçmaya aldı.

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Tıp dilinde skabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 0,3 ile 0,5 mm. boyutunda, gözle görülmesi pek mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile oluşur. Cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerleyen akar, yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşar. Ancak bu süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır. Sıklıkla parmak araları, bilek, dirsek, ayak, göbek çevresi ve koltuk altında kaşıntıya neden olan hastalık, kişinin genel sağlık durumunu için tehdit oluşturmasa da hayat kalitesini oldukça düşürür.

UYUZ BELİRTİLERİ

Hastalığın en yaygın belirtileri, özellikle geceleri şiddetli kaşıntı ve cilt üzerindeki sivilce benzeri kabarcıklardır. Kaşıntı ve döküntülerin her biri vücudun çoğunu etkileyebilir ya da bilek, dirsek, koltuk altlığı, parmakla, bel gibi bölgelerle sınırlı olabilir. Küçük çocuk ve bebeklerde daha çok baş, yüz, boyun, avuç içleri ve ayak tabanlarına yerleşebilir. Döküntü ayrıca küçük kabarcıkları (veziküller) ve pulları içerebilir. Bu yerleri kaşımak ciltte yara oluşmasına neden olabilir ve bazen bu yaralar bakteriler tarafından enfekte olurlar.

Uzmanlar, uyuza karşı alınması gereken önlemleri anlattı

Uyuz hastalığından kurtulmak mümkün mü?

Geceleri kaşıntınız varsa uyuz olabilirsiniz