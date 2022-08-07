İstanbul'da vampir kelebek istilası! Vatandaş rahat nefes alamıyor, ilaçlar çare değil!

Yaz aylarında ortaya çıkan ve vatandaşların vampir kelebek olarak anlandırdığı kelebek İstanbul'u etkisi altına aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul'da vampir kelebek istilası! Vatandaş rahat nefes alamıyor, ilaçlar çare değil!

İstanbul'da son günlerde ısınan havalar Karadeniz Bölgesi'nde bolca bulunan ve vampir kelebek olarak adlandırılan kelebeklerin İstanbul2da görülmesine neden oldu. Birçok ilçeyi istila eden kelebekler insanlar için tehlike oluştururken, vatandaşlar bu kelebeğin sağlığı tehdit etmesinden endişeli.

İstanbul'da vampir kelebek istilası! Vatandaş rahat nefes alamıyor, ilaçlar çare değil!

SEBZE VE MEYVELERE ZARARLARI BÜYÜK

Yaz aylarında ortaya çıkan ve akşam saatlerinde gezmeye başlayan vampir kelebekler başta sebze ve meyveler olmak üzere çeşitli şekilllerde zarar veriyorlar. İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer'de görünen kelebekler gündüzleri sebze meyvelere akşamları ise insanalara ve yemeklere dadanarak zarar veriyorlar.

İstanbul'da vampir kelebek istilası! Vatandaş rahat nefes alamıyor, ilaçlar çare değil!

HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLENMİYORLAR

Beykoz ilçesini Elmalı Köyü'nde yaşayan Melek Karaoğlu isimli vatandaş, "Kelebeklerden kurtulamıyoruz, bahçelerden ürün alamıyoruz. Kelebekler karton gibi, vuruyoruz ama bir şey olmuyor. Kelebek dediğin kanadı dağılır ama buna bir şey olmuyor, sanki plastik bir hayvan." şeklinde konuşarak tedirginliğini dile getirdi.

İstanbul'da vampir kelebek istilası! Vatandaş rahat nefes alamıyor, ilaçlar çare değil!

KENDİLERİNİ ÇEŞİTLİ YOLLARLA KORUYORLAR

Bahçelerde hiçbir şekilde sebze ve meyve yiyemediklerini söyleyen köylüler, akşamları da çocuklarının ve kednilerinin kelebeklere maruz kaldıklarını söyleyerek "Akşam olunca elimizde sineklik veya sinek ilacıyla oturuyoruz. Kendi imkanımızla sinek ilacıyla öldürüyoruz." dediler.

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