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İstanbul'da vapur seferine lodos engeli

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55'deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

İstanbul'da vapur seferine lodos engeli

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55'deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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