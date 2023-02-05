İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle birçok vapur seferi iptal edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışından İstanbul'daki vapur seferleri de etkilendi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre yapılamayan seferler şöyle:

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Çubuklu - İstinye (Arabalı)

İptal edilen seferleri görmek için tıklayınız.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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