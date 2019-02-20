İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç...
İSTANBUL'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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