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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç...

İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İSTANBUL'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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