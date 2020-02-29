İstanbul'da vapurlar gece seferlerine başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla, Şehir Hatlarının vapurları ilk gece seferlerini gerçekleştirerek hizmet vermeye başladı.Vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.
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