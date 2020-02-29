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  3. İstanbul'da vapurlar gece seferlerine başladı

İstanbul'da vapurlar gece seferlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla, Şehir Hatlarının vapurları ilk gece seferlerini gerçekleştirerek hizmet vermeye başladı.Vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.

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29 Şubat 2020 Cumartesi 09:20

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