İstanbul'da vapurlar gece seferlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla, Şehir Hatlarının vapurları ilk gece seferlerini gerçekleştirerek hizmet vermeye başladı.Vapurlar, cuma ve cumartesi geceleri, dört iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak.