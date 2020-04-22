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İstanbul’da vatandaşa 100 bin bayrak dağıtıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul genelinde 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

İstanbul’da vatandaşa 100 bin bayrak dağıtıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul genelinde 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 39 ilçede dolaşarak 100 bin bayrağı vatandaşlara dağıttı.

İstanbul’da vatandaşa 100 bin bayrak dağıtıldı

İstanbul’da vatandaşa 100 bin bayrak dağıtıldı

Kaynak: İHA




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