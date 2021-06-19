İstanbul'da ve İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? 19 Haziran 2021 Cumartesi İstanbul, İzmir su kesinti listesi

İSKİ, İZSU tarafından vatandaşların mağdur olmaması için su kesinti yapılmadan önce haber vermek amacıyla internet sitelerinden kesintiden etkilenecek mahallelerin ismini duyurmakta. Bakım, onarım ve ya arıza nedenlerinden kesilen suların ne zaman geleceğine dair bilgi de verilmekte. Bizler de İstanbul ve İzmir'de su kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri, mahalleleri haberimizde derledik.

İSTANBUL'DA VE İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İSKİ ve İZSU İstanbul ve İzmir'de kesilen suların ne zaman geleceğine dair açıklamada bulundu. İşte detaylar.

19 HAZİRAN İSKİ SU KESİNTİSİ İSKİ (İSTANBUL)

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.06.2021 03:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

19 HAZİRAN İSKİ SU KESİNTİSİ İZSU (İZMİR)