İstanbul’da Venezuela ile dayanışma eylemi

İstanbul'da "Venezuela Dayanışma Komitesi" Beşiktaş Meydan'da bir araya gelerek, Venezuela halkına destek eylemi gerçekleştirdi.

'Venezuela Dayanışma Komitesi" üyesi bir grup, Beşiktaş Meydan'da bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı eylem düzenledi. "Direnen Venezuela halkı kazanacak" yazılı pankart açan ve Venezuela ile Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya destek sloganları atan grup, ABD aleyhine sık sık sloganlar attı. Eylemde ayrıca Venezuela bayrağı da açıldı. Komite adına basın açıklamasını okuyan Göksel Kılınç, ABD'nin Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı ilan ettiğini hatırlatarak sözlerine başladı. Kılınç, ABD'nin bu kararına destek veren ülkelerin de "ABD'nin kuklası" olduğunu söyledi.

"Venezuela halkı ile dayanışmayı yükselttik"

Basın açıklamasının ardından Göksel Kılınç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplanma amaçları hakkında açıklama yapan Kılınç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela Dayanışma Komitesi olarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin bugün yaşadığı baskılara karşı biz de sokağa çıktık. Venezuela halkı ile dayanışmayı yükselttik. Amacımız orada yaşanan herhangi emperyalist bir müdahaleye karşı durmak, buradan da Venezuela halkının sesini duyurmaktı. Venezuela 15 yılı aşkın süredir ağır emperyalist bir ambargoya tabi tutuluyor. Ülkedeki kaynaklar kamulaştırılarak halkın hizmetine sunulduğundan bu yana Venezuela sürekli bir emperyalist yaptırımla karşı karşıya. Sözüm ona demokrasi altında ABD destekli çeşitli partilerin hükümeti ve devlet yapılanmasını tıkayıcı hamleleri söz konusu oluyor. Biz de buna karşı bugün buradayız. Venezuela zor bir dönemden geçiyor, ekonomik olarak çok zorlanıyor. Bunun tek sebebi ülke üzerindeki ağır yaptırımlar. Biz de halklar arasındaki dayanışmayı artırarak bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: İHA