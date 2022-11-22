İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Vatandaşlar zorluk yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos ve sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası mega kentte yaşayan vatandaşlara güne sağanak yağış ve rüzgarla başladı. Sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç yaprakları savruldu, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Vatandaşlar zorluk yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken görüş mesafesi de bir hayli düştü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde yavaş yavaş ilerledi.

İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Vatandaşlar zorluk yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60’ları gösterdi.

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte hava durumu...O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte hava durumu...

İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Vatandaşlar zorluk yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi

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