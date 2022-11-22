İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı felç etti! Vatandaşlar zorluk yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası mega kentte yaşayan vatandaşlara güne sağanak yağış ve rüzgarla başladı. Sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç yaprakları savruldu, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken görüş mesafesi de bir hayli düştü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde yavaş yavaş ilerledi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60’ları gösterdi.

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte hava durumu...