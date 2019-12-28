İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SULU KAR
İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
Görüntü Dökümü:
Basın ekspres yolu
Sulu kardan görüntü
Trafikten ve insanlardan görüntü
Cevizlibağ'da yağmur
Yenibosna'da yağmur
Diğer detaylar
Kaynak: DHA
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