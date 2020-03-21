İstanbul'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 25 yaşındaki Lale Bayram'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, eve geldiklerinde Bayram'ın banyoda öldüğünü belirledi.

Kaynak: AA