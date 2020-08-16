Sarıyer Emirgan Korusu’nda saat 21.20 sıralarında yangın çıktı. Ağaçların yandığını görenler vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Emirgan Korusu'nun sahile bakan bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

EMİRGAN KORUSU'NDAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ EMİRGAN KORUSU'NDAKİ YANGINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLARI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emirgan Korusu'ndaki yangına ilkişkin paylaşımda bulundu.

İşte paylaşımlardan bazıları:

- Daha bu sabah Emirgan Korusu’na gittik.Şu ana kadar gördüğüm en güzel yer. Az önce haberlere bir baktım yangın çıkmış.Umarım tez zamanda söndürülür.

- Ormanlık alanlarda sigara içme mangal yakma yasaklansın.Yangına sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılsın. Emirgan Korusu’nda çıkan yangın çok şükür söndürülmüş.

- "Emirgan Korusu'nda" yangın çıkmış. Geçen gün çeşme yandı. Böyle olmaz ki. Bile isteye ormanları yakıyorlar. Bu suçun çok büyük cezası olmalı, yoksa ülkede ağaç da kalmayacak. Yazık günah.

- Emirgan korusu tarihinde acaba hiç yangın olmuşmudur muhtemelen olmadı. Bildiğim kadarı İle mangal yapmak bile yasak Allah-u alem birileri kasıtlı yakıyor ormanlarınızı...

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabında Emirgan Korusu'nda çıkan yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sarıyerimizin yeşil köşesi, biricik Emirgan Korusu'nda itfaiye ekiplerinin müdahale edip söndürdüğü yangın hepimizi çok korkuttu. Yangının sebebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli şekilde araştırıyoruz, konunun takipçisi olacağız. Hepimize çok geçmiş olsun."

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