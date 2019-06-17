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  3. İstanbul'da yangın paniği: 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul'da yangın paniği: 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul Yenişehir  Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi'ndeki bir binada yangın meydana gelirken yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenenler ise hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da yangın paniği: 2 kişi mahsur kaldı! 117

Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir  Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi.