İstanbul'da yangın paniği: 2 kişi mahsur kaldı! İstanbul Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi'ndeki bir binada yangın meydana gelirken yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenenler ise hastanelere kaldırıldı.

1 7 Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi.