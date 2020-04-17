İstanbul'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren 2 kafe mühürlendi
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren 2 kafe mühürlendi.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerifali ve Ihlamurkuyu mahallelerinde iki kafenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu...
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren 2 kafe mühürlendi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerifali ve Ihlamurkuyu mahallelerinde iki kafenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerlerine giden polis ekipleri, 2'si iş yeri sahibi 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.
Kafeler ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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