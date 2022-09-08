İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En az 10 saat su kesintisi yaşanacak! İşte suyun kesileceği o ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) resmi internet sitesinden bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:

İlçe : Avcılar

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi tahmin ediliyor.

İlçe : Esenyurt

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi tahmin ediliyor.