İstanbul'da yaşayanları dikkatine! Hafta sonu yağışları için valilikten uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu yaşanacak olan yağışlar ve fırtına ile ilgili vatandaşlara uyarılar peş peşe gelmişti. İstanbul Valiliği de yaşanacak olan fırtınadan dolayı vatandaşları bilgilendirerek yaşanacak olan olumsuzluklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "Marmara’da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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Yayımlanan hava tahmin raporunda sonra İstanbul Valiliği de aynı şekilde "Marmara’da rüzgârın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16 Ekim (Pazar) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." bir bilgilendirme yaptı.