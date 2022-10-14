İstanbul'da yaşayanları dikkatine! Hafta sonu yağışları için valilikten uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haberlerden sonra İstanbul Valiliği de hafta sonun yaşanacak olan hava durumu için uyarılarda bulundu.

Rukiye Karapunar
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İstanbul'da yaşayanları dikkatine! Hafta sonu yağışları için valilikten uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu yaşanacak olan yağışlar ve fırtına ile ilgili vatandaşlara uyarılar peş peşe gelmişti. İstanbul Valiliği de yaşanacak olan fırtınadan dolayı vatandaşları bilgilendirerek yaşanacak olan olumsuzluklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da yaşayanları dikkatine! Hafta sonu yağışları için valilikten uyarı geldi!

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "Marmara’da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul'da yaşayanları dikkatine! Hafta sonu yağışları için valilikten uyarı geldi!

Yayımlanan hava tahmin raporunda sonra İstanbul Valiliği de aynı şekilde "Marmara’da rüzgârın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16 Ekim (Pazar) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." bir bilgilendirme yaptı.

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