İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİNİN 7'İNCİSİ YAPILDI

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/7" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 7. Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri ise araçlarda aramalar yaptı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

KADIKÖY

-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-Denetimlere katılan polis helikopteri

-Genel ve detay

TAKSİM

-Denetim yapılan yerden genel görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araç içerisindekilerin üst aramasının yapılması

-Araçların aranması

-Özel harekat polisinden detay görüntü

-Polis köpeğinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: DHA