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  3. İstanbul'da yeni dönem o tarihte başlıyor! Metrobüs kodları tarihe karışıyor

İstanbul'da yeni dönem o tarihte başlıyor! Metrobüs kodları tarihe karışıyor

İstanbul'da metrobüs sefer sayılarının artmasının ardından, hat numaralarından dolayı oluşan karışıklığı engellemek amacıyla otobüslerin tabelasında kodlar yerine, varılacak olan son istasyonun ismi yer alacak. Söz konusu uygulama 26 Ocak Salı günü başlayacak.

İstanbul'da yeni dönem o tarihte başlıyor! Metrobüs kodları tarihe karışıyor

İstanbul’da İETT tarafından işletilen 44 istasyonlu metrobüs, yeni alınan karar ile seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yaptı.

İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha sağlıklı ve konforlu bir hizmet verebilmek amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma başlattı.

Yeni sefer planlaması kapsamında günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre daha artırıldı. Aktarma noktalarında ise hat numaralarından dolayı oluşan karışıklığı engellemek ve akışı hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması yönünde karar aldı.

İstanbul'da yeni dönem o tarihte başlıyor! Metrobüs kodları tarihe karışıyor

UYGULAMA 26 OCAK'TA BAŞLIYOR

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık kullanımdan kaldırılıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adına yer verilecek. Bu uygulamaya ise 26 Ocak Salı günü başlayacak.

İstanbul'da yeni dönem o tarihte başlıyor! Metrobüs kodları tarihe karışıyor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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