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  3. İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

İstanbul'da alınan yeni kararla bugünden itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Yeni kuralla birlikte kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına HES koduyla girilmeye başlanacak.

İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte artan vaka sayıları ile birlikte İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde yeni önlem kararları alındı. Bu kapsamda, bugünden itibaren İstanbul'da bulunan kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu ve spor salonlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. 

İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

BİRÇOK ALANDA ARTIK ZORUNLU

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı.  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

VATANDAŞLAR MEMNUN

İstanbul halkı, alınan bu karardan memnuniyetlerini dile getirerek uygulamanın hem işletmeciler hem de vatandaşlar için önemine değinerek uygulama için geç bile kalındığını ifade etti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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