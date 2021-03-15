İstanbul'da yeni karar: Birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu geldi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte artan vaka sayıları ile birlikte İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde yeni önlem kararları alındı. Bu kapsamda, bugünden itibaren İstanbul'da bulunan kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu ve spor salonlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

BİRÇOK ALANDA ARTIK ZORUNLU

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

İstanbul halkı, alınan bu karardan memnuniyetlerini dile getirerek uygulamanın hem işletmeciler hem de vatandaşlar için önemine değinerek uygulama için geç bile kalındığını ifade etti.